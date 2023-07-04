郭台铭办公室：一中各表是两岸和国际共识

国民党总统参选人侯友宜表态接受合乎“中华民国宪法”的九二共识后，鸿海创办人郭台铭办公室说，九二共识包含“一中”和“各表”，而“一中各表”就是两岸和国际间的共识。

侯友宜星期一（7月3日）首次针对九二共识表态，称他支持“合乎中华民国宪法的九二共识”，主张两岸互不承认主权、互不否认治权的政治现实；同时反对“一国两制”的“九二共识”，以及被民进党抹黑的“九二共识”。

据台湾《联合报》报道，在侯友宜就九二共识表态后隔天，郭台铭办公室星期二（4日）说，九二共识包括“一中”和“各表”，两部分同等重要。“一中”指的是“中华民国宪法”的“一中”，也是中华人民共和国宪法的“一中”，也是国际各种公报上所确认的“一中”，甚至也是美国“台湾关系法”都必须承认的“一中”。

郭办指出，那么多文件上都规范“一中”，大家对“一中”会有不同说法，这就是“一中各表”，这就是“共识”，不只是两岸间的共识，也是历史所塑造出来、到现在都没有改变的国际共识。“这是郭台铭的主张，很愿意提供给包括侯友宜在内的所有人参考。”

侯友宜近期支持度持续低迷，不仅引发蓝营内部焦虑，党内“换候”声音也不间断。同时，郭台铭近日也动作频频，多次到地方县市与地方首长和蓝营区域立委参选人见面，独立参选的传闻不断。

近日接连就国防、教育议题表态的郭台铭星期二早上再于脸书发文，公布自己的经济战略布局。他表示，“能为两岸带来和平、能为经济带来繁荣、能为社会带来正义，具有开创精神的经济人，非传统的政治人”，才有资格成为台湾未来领袖，领航台湾跨越挑战，改变台湾带给大家新希望。

郭台铭主张，台湾应重塑在全球经贸战略布局，成为G2供应链“全球经贸枢纽”；思索三大产业次世代龙头明星；协助中小企业因应变局，让台湾成为“隐形冠军”孵化器；关注民生经济，实现社会正义，全民共享经济果实；创造两岸和平，才能引资纳才，增加台湾整体竞争力。

郭台铭表示，“和平、繁荣、清廉”是台湾生存的命脉；“愿景、格局、战略”是未来领袖的高度。“台湾人民希望改变，改变带给台湾人民希望。”他表明，不论未来担任什么角色，他热爱“中华民国”，“打造台湾下一个黄金30年”，不仅是郭台铭为“中华民国”的“国家总体经济战略布局”，更是对“中华民国”与台湾人民的承诺。