中国手机品牌主导七成俄罗斯市场销售

在大多数西方品牌退出俄罗斯后，中国智能手机品牌主导了俄罗斯市场。

路透社星期二（7月4日）报道，俄罗斯知名电子产品和家电零售商M.Video-Eldorado集团表示，中国品牌在俄罗斯智能手机市场的销量总占比持续增长，从去年的55%左右上升到了今年上半年的70%。该集团表示，今年上半年，俄罗斯最畅销的10款智能手机中，有八款来自中国。

该集团在周二的一份声明中表示，“中国品牌正在系统性地继续增强自己的影响力”，并补充称，俄罗斯市场对中国品牌的旗舰机型和可折叠式智能手机尤为追捧。

就具体品牌而言，小米和 Realme 等中国零售商的智能手机已成为俄罗斯最畅销的手机。与全球智能设备需求疲软不同，俄罗斯市场对智能手机的需求量还在增加。与去年同期相比，俄罗斯智能手机的总体需求增长了17% ，销售了近1300万部产品。

此前三星和苹果(Apple)因乌克兰战争而限制了在俄销售。路透社报道指出，在大多数西方品牌退出俄罗斯市场后，莫斯科在从电子产品到汽车等一切方面变得更加依赖北京。此前有消息称，克里姆林宫要求官员们停止使用苹果的 iPhone手机，称西方情报机构使用监控软件对他们进行了入侵，但苹果否认了这个说法。