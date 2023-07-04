中国称盼IAEA报告不为福岛核处理水排海背书

国际原子能机构（IAEA）星期二（7月4日）将公布日本福岛核处理水最终安全审查报告，中国外交部对此表示，希望这份报告经得起科学和历史检验，而不是为日本核污水排海背书。

中国外交部发言人毛宁星期二在例行记者会上说，IAEA是应日本邀请开展有关评估审查，授权范围被限定于评估排海方案，不能证明排海是处置核污染水唯一的最安全的和最可靠的选项。因此IAEA的报告并非日本排海的通行证。

毛宁说，日本从一开始就限制了IAEA工作组的授权，不接受评估其他的处置方案，IAEA只被允许评估排海这个方案。所以，机构的报告证明不了日本排海的正当性和合法性，也免除不了日本应当承担的道义责任和国际法义务。

针对如果IAEA报告支持日本排海，中国能否接受，毛宁称，关于IAEA的这份报告，虽然中国还没有看到，但中国希望这是一份经得起科学和历史检验的报告，而不是为核污染水排海背书的报告。

毛宁也呼吁日本本着对全人类和子孙后代负责任的态度，停止强行推进核污染水排海，充分研究论证排海以外的处置方案，切实以科学、安全、透明的方式处置核污染水，并接受严格的国际监督。

国际原子能机构（IAEA）总干事格罗西星期二（7月4日）开始对日本进行四天访问，他将同日本首相岸田文雄会面，同时公布针对福岛核处理水的最终安全审查报告，预计这份报告将批准让福岛核电站在未来30至40年把经过处理的核废水排入大海。