香港机场缺2.5万人手 首批外劳料10月抵港

香港国际机场目前仍欠缺2万5000名人手，预计首批外劳将于10月抵港。

据香港中通社报道，香港机场管理局星期二（7月4日）举办机场青年就业咨询日，提供超过3000个航空业职位空缺。香港机管局行政总裁林天福当天说，香港国际机场接待旅客量有望在明年恢复至疫前水平，即每年可接待7500万名旅客。

林天福致辞时指出，香港机场在疫情前每日有逾22万人使用，一年可接待约7500万名旅客。随着社会复常，目前旅客人数已恢复至疫情前一半，预料年底可恢复至疫情前八成，明年有望重回疫情前全盛时期。“机场是香港其中一个重要的对外宣传门户，将来可以越做越好，令旅客宾至如归”。

香港机管局首席营运总监张李佳蕙说，目前机场仍欠缺2万5000名人手，特别是地勤，输入外劳属必要的短期措施，有助增加航班。现在机场多家公司均准备好申请外劳，正待港府开放申请，预计机场首批外劳将于10月抵港，各方正在研究外劳交通津贴等细节。

林天福指出，机场员工有近5万人，提供航空工程、服务、零售等不同工种，适合不同兴趣、背景的年轻人参与。机管局重视机场员工的工作环境，未来将提供球类、健身室、员工餐厅等设施供职员使用，也设有两个员工专用育婴室，鼓励年轻母亲投身航空业。