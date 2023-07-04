邓炳强：港警会穷尽一生将在逃通缉犯逮捕归案

香港特区政府保安局局长邓炳强说，香港警方和执法部门会穷尽一生，用一切可行的方法拘捕在逃的通缉犯。

香港警务处国安处星期一（7月3日）悬红800万港元（约138万新元）通缉八名被指违反《香港国安法》而潜逃海外的港人，这是港府首次以悬赏方式追捕在逃港人。被列入名单的包括香港立法会前议员许智峰、罗冠聪等。

据香港《星岛日报》报道，邓炳强星期二（7月4日）会见传媒时说，这些通缉犯以为潜逃在外就能为所欲为，继续做一些危害香港的事情，因此香港政府必须严惩及依法追究。

他说，这次港府除了通缉相关人士，还会截断他们的资金链，包括冻结、限制、没收、充公他们的财产，并查出他们在香港及外国的联系人、同党、幕后金主。

邓炳强强调，任何人协助、教唆或资助相关人士继续从事危害国家安全的行为，有可能会涉及违法；若明知相关人士危害国家安全，仍继续为他们众筹，也有可能违法。

邓炳强也向通缉人士说，香港执法部门会穷一生精力缉拿该些通缉犯归案，今天这些通缉犯还有一些利用价值，可能会得到外国的保护伞庇护，但哪天他们没有利用价值时，只会被当成一个弃子。

邓炳强说，悬赏公告是对在逃通缉犯下的最后通牒。根据国安法第33条，若嫌犯归案自首并披露自己的罪行，当局可能会从轻处理。他也呼吁香港巿民认清通缉犯的真面目，不要被他们煽动教唆，或提供资金协助。

被问到相关行动是否只是姿态多于行动时，邓炳强表示，当局的所有行动都是实际行动，以一切可行的方法将相关人士缉捕归案；这八名通缉犯违反《香港国安法》，最高可判处终身监禁，当局提供悬红是其中一个方法，希望社会人士提供进一步罪证，或通报他们的移动情报。

至于当局是否会见通缉犯在港的家人，他表示，当局会穷尽所有纪律部队执法人员的精力，调查这八名重罪犯。至于当局会见谁，则牵涉行动细节，他不方便透露。