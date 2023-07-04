中国气象局：7月或有一两个热带气旋登陆

中国气象局预计，7月可能有一到两个热带气旋登陆或明显影响华南等地区。

据澎湃新闻报道，中国气象局星期二（7月4日）召开例行发布会，发布7月气候趋势预测及防灾减灾建议等。

中国气象局预计，7月在西北太平洋和南中国海海域有两至四个热带气旋生成，接近常年同期到偏少；其中有一至两个登陆或明显影响中国华南或东南沿海。

据介绍，从近期来看，预计7月5日至7日，华北东部、汾渭平原及河南北部、山东北部将有35至38摄氏度的高温天气，部分地区日最高气温可达39至41摄氏度。7月8日至9日，华北南部、汾渭平原、河南北部等地还将有明显高温天气。此外，7月6日至7日和7月11日至13日，江南南部、华南地区也将有35至37摄氏度的高温。

降水方面，中国气象局预计未来10天（7月4日至13日）主要降雨区位于黄淮、江汉、江淮、江南北部、四川盆地以及云南西部和南部、西藏东南部等地，累计降水量一般有50至90毫米，部分地区有100至150毫米，局地超过200毫米，主要过程出现在7月6日至8日和7月10日至13日。

根据7月气候趋势预测，中国气象局提醒要防范强降水、强对流及次生灾害。东北、华东中部和北部、华中、西南地区、西北地区西南部、新疆西南部阶段性强降水可能引发城市内涝、山洪、山体滑坡、泥石流等次生灾害，强对流天气灾害风险较高，松花江、嫩江、辽河、淮河及长江中下游可能有较重汛情。

中国气象局也提醒防范华北黄淮等地高温的不利影响，建议做好防暑降温、电力调度、户外施工安全保障等应对措施，还呼吁公众在7月暑期户外出游时，关注儿童涉水安全教育，谨防溺水事件发生。