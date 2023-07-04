习近平：反对任何国家以任何理由干涉内政、策动颜色革命

中国国家主席习近平出席上海合作组织会议并致辞称，上合组织成员国之间要增加团结互信，高度警惕外部势力在本地区煽动“新冷战”、反对任何国家以任何理由干涉内政、策动“颜色革命”，独立自主制定对外政策，把本国命运掌握在自己手中。

据新华社星期二（7月4日）的消息，上海合作组织成员国元首理事会第二十三次会议在印度举行，应印度总理莫迪邀请，中国国家主席习近平在北京以视频方式出席。习近平在视频致辞中说，要加强战略沟通和协作，以对话消弥分歧、以合作超越竞争，切实尊重彼此核心利益和重大关切，坚定支持彼此实现发展振兴。要从地区整体和长远利益出发，独立自主制定对外政策。

他说：“要高度警惕外部势力在本地区煽动‘新冷战’、制造阵营对抗，坚决反对任何国家以任何理由干涉内政、策动‘颜色革命’，把本国发展进步的前途命运牢牢掌握在自己手中。”

习近平也提出，要维护地区和平，保障共同安全。“实现地区长治久安是我们的共同责任。中方愿同各方一道落实全球安全倡议，坚持通过对话协商化解国家间分歧矛盾，推动政治解决国际和地区热点问题，筑牢地区安全屏障。”

他表示，要提升上合组织安全合作水平，持续开展联合行动，严厉打击“东突”等“三股势力”、毒品走私、网络和跨国有组织犯罪。要继续发挥阿富汗邻国协调合作机制等平台作用，加大对阿富汗人道主义支持，推动阿富汗当局搭建广泛包容的政治架构，走上和平重建道路。

他也建议，要聚焦务实合作，加快经济复苏。他说，促进经济增长是地区国家的共同任务。中方愿同各方一道落实全球发展倡议，坚持经济全球化正确方向，反对保护主义、单边制裁、泛化国家安全概念，反对搞“筑墙设垒”、“脱钩断链”，努力把互利合作“蛋糕”做大，让发展成果更多更公平惠及各国人民。

习近平说，中方建议扩大本组织国家本币结算份额，拓展主权数字货币合作，推动建立本组织开发银行。

上海合作组织八个成员国的总部设在北京，但这次虚拟峰会由轮值主席国印度主办，俄罗斯、巴基斯坦和几个中亚国家的领导人也参加了会议。