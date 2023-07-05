阿里据称对优酷和土豆展开战略评估 探索可能选项

知情人士透露，随着阿里巴巴集团继续深入推进架构重组计划，这个中国科技巨头正在探索其视频娱乐资产的可能选项。

据彭博社7月4日报道，上述因事未公开而不愿具名的人士称，该公司正在对视频流媒体平台优酷和土豆展开战略评估。考虑选项之一是将这些资产注入阿里影业，扩大业务范围。

阿里巴巴之前宣布了重组为六大业务集团的计划，试图促进增长，打造电商、媒体、云计算和物流等一系列领域的独立领头羊。阿里巴巴上月还宣布了领导层变动，换下执掌了该公司八年的张勇。

彭博社的报道称，在中国，优酷与腾讯控股、百度旗下的爱奇艺三足鼎立。它们的竞争一度极为激烈，使得这些主要运营商斥巨资购买内容并制作原创剧集，追随Netflix Inc.的成功路线来争夺市场份额、抵御其他新兴平台的“进攻”。但这种做法也引发了最终持续不下去的价格战，并导致它们陷入亏损。爱奇艺首席执行官龚宇在5月份接受采访称，爱奇艺已转而专注于用更精挑细选的、一流的内容来提高订阅量。

知情人士称，相关审议尚处于初期阶段，阿里巴巴还可能探索其他选项，包括视频平台单独上市，也可能不推进任何交易。阿里巴巴和阿里影业的代表没有立即回复置评请求。

根据阿里影业网站，该公司的业务包括内容制作、互联网宣发和综合开发。该公司参与了《战狼2》、《流浪地球》、《我不是药神》等中国高票房电影。其联合出品的《绿皮书》在第91届奥斯卡颁奖礼上斩获最佳影片、最佳原创剧本和最佳男配角三项大奖。

阿里影业股价在过去一年里下跌了约45%，市值降至约15亿美元（约20.24亿新元）。

曾是竞争对手的优酷和土豆2012年通过价值约10亿美元的全股票交易合并。2016年，阿里巴巴以51亿美元买断了这家在美国上市的公司。虽然按月活跃用户数计算，优酷是中国第三大视频平台，但它日益面临着来自短视频应用程序（如字节跳动的抖音）的挑战。

得益于优酷在内容和产能方面的投资，在截至3月31日的三个月，阿里巴巴的数字媒体和娱乐业务收窄了亏损。