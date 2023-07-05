中国国务院副秘书长丁学东履新全国社保基金会

此前担任分管国务院办公厅日常工作的中国国务院副秘书长丁学东，履新中国全国社会保障基金理事会副理事长。

中共黑龙江省委副书记王志军接替丁学东，担任中国国务院副秘书长（分管国务院办公厅日常工作，正部长级）。中国国家机关事务管理局局长王永红，也出任国务院副秘书长。

中国人力资源和社会保障部官网星期二（7月4日）发布上述任免消息。

公开资料显示，丁学东今年63岁，江苏常州人。他曾担任财政部副部长，中国投资有限责任公司董事长兼首席执行官，中金公司董事、董事长，中国国务院副秘书长（正部长级），国务院常务副秘书长等职。

丁学东现任第二十届中共中央委员，全国社会保障基金理事会党组书记、副理事长。

资料显示，全国社会保障基金理事会是中国财政部管理的事业单位，作为基金投资运营机构，不明确行政级别。理事会主要职责包括管理运营全国社会保障基金，受托管理基本养老保险基金投资运营等八个方面。

公开资料也显示，王志军今年58岁，内蒙古呼和浩特人。他曾任中国国家发展改革委国民经济综合司处长，国家能源领导小组办公室综合组副巡视员，中央财经领导小组办公室经济五局局长，中央财经委员会办公室经济一局局长等职。

王志军在2019年1月担任中国工业和信息化部副部长；去年4月，他担任中共黑龙江省委副书记。王志军现任第二十届中共中央委员，国务院副秘书长。

公开简历显示，王永红今年54岁，曾担任中国国家机关事务管理局党组成员、副局长、局长等职。王永红现任第二十届中共中央候补委员，国务院副秘书长，国家机关事务管理局党组书记、局长。