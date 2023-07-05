赖清德投书美媒 提出和平四大支柱政见

民进党总统参选人、台湾副总统赖清德投书美国《华尔街日报》，阐明自己的“和平四大支柱”（Four-pillar plan for peace）主张。

美国《华尔街日报》星期二（7月4日）刊登了赖清德的文章，赖清德在文章中提出，若他在2024年成功当选台湾总统，将落实四大和平支柱政见，始终对台湾即将面临的挑战保持清醒，并确保台湾海峡区域持续稳定。

赖清德说，第一大支柱是台湾必须建立威慑力。他指出，在台湾总统蔡英文的领导下，台湾已提高国防预算，并对征兵和预备役制度进行改革，这些措施都抬高了北京做出武力攻台赌注的成本，进而降低爆发武力冲突的风险。赖清德写道，在这一基础上，他将加快台湾军队向不对称作战部队的过渡，同时寻求强化与合作伙伴和盟友的合作，尤其在训练、部队重组、民防和信息共享方面。

第二大支柱是经济安全等同于台湾安全。赖清德指出，台湾当前的经济成就同时面临着机遇和挑战，台湾对中国大陆的贸易依赖性已构成台湾经济的弱点。对此，赖清德说，将加快打造台湾安全的供应链，同时追求贸易多样化的贸易协定。他还将支持创新的本土产业，削减不必要的监管，努力确保经济增长的果实得到更均衡的分配。

第三大支柱是与世界各地的民主国家形成伙伴关系。赖清德说，今年台湾派出了首个来自亚洲的医疗团队到乌克兰提供医疗援助；同时，访问台湾的议员、非政府组织、智库、官方代表团的数量都创下新高。这意味着，尽管有来自北京政府的压力，台湾并不孤单。

赖清德提出的最后一个支柱，是稳定而有原则的两岸关系领导能力（steady and principled cross-strait leadership）。他称，北京政府近年来依据其九二共识和一个中国原则框架，切断了与台湾的交流，同时两岸之间军事紧张局势升温，解放军在台海、日本和南中国海等的胁迫性行动助长了这一紧张局势。

赖清德强调，尽管军事和经济挑战增加，他的首要任务依然是保持务实和一致（pragmatism and consistency）。赖清德主张：“我支持（维护）海峡两岸的现状——这符合中华民国和国际社会的最大利益。我永远不会排除在对等和尊严的原则基础上，（与中国大陆）进行不预设前提的对话的可能性。”

赖清德最后提到，自1996年以来，中国大陆解放军的军机和海军军舰持续在台海活动，试图影响台湾选举，两岸在经济层面上的紧张局势依然存在，但他提出的承诺这些年来依然没有变化——始终为台湾人民和国际社会的和平与稳定而努力。