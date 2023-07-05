澳总理称港府通缉两澳洲居民不可接受

澳大利亚总理阿尔巴尼斯说，香港特区政府悬红通缉涉嫌违反《香港国安法》的两名澳大利亚居民，做法不可接受。

据路透社报道，阿尔巴尼斯星期三（7月5日）接受九号电视台（Nine Television）采访时，谈及港府日前公布的悬红通缉公告。他说，“这实在令人无法接受。”

阿尔巴尼斯也称，澳大利亚和中国将继续在能够合作的领域进行合作，但在必须提出异议的问题上，澳洲政府必须提出来，“而我们确实在人权问题上存在分歧”。

香港警方国安处星期一（3日）首次悬红通缉八名涉嫌违反《香港国安法》且潜逃海外的民主派人士，其中包括澳大利亚籍律师任建峰和自2021年起旅居澳洲的香港前立法会议员许智峰。

任建峰和许智峰在接受澳大利亚广播公司采访时，抨击港府悬红通缉的做法，并表明不会再前往香港。

澳洲外长黄英贤星期二也表示，对香港当局的做法深感失望。她称，言论及集会自由对澳洲的民主至关重要，澳方会支持在澳行使这些权利的人士。

中国外交部则强调，对个别国家公然诋毁香港国安法、干预香港特区法制强烈不满和坚决反对。发言人毛宁重申，香港事务纯属中国内政，不容任何外部势力插手干预，有关国家应当尊重中国主权和香港法治，停止为反中乱港分子撑腰张目，停止包庇罪犯。