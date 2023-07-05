上合组织宣言：合作构建更公正多极世界秩序

上海合作组织成员国领导人星期二（7月4日）举行元首理事会会议后发表宣言，表明要通过平等互利合作，构建更具代表性、更加公正的多极世界秩序，同时强调上合组织是基于彼此利益和解决地区与世界性问题的共同立场开展合作，不针对其他国家。

据新华社报道，上海合作组织成员国领导人星期二联合发表新德里宣言。宣言提到，当今世界正经历前所未有的转型变革，世界多极化趋势加强，各国相互依存日益加深，数字化进程加速。与此同时，各类挑战和威胁更加复杂危险，且更具破坏性，现有冲突加剧，新的冲突层出不穷。

对此，宣言说，成员国坚持以公认的国际法原则，多边主义，平等、共同、不可分割、综合、合作、可持续安全，文化文明多样性为基础，发挥联合国中心协调作用，通过各国间平等互利合作，构建更具代表性、更加公正民主的多极世界秩序。

成员国重申，上合组织不针对其他国家和国际组织，将基于彼此利益，从解决地区和世界性问题的共同立场出发，根据《联合国宪章》和《上合组织宪章》的宗旨原则及国际法准则，同其他国家和国际组织开展广泛合作。成员国反对通过集团化、意识形态化和对抗性思维解决国际和地区问题，坚持统筹应对传统安全和非传统安全威胁和挑战。

成员国还称，继续完善全球经济治理体系十分重要，将继续维护和巩固以世界贸易组织的原则和规则为基础的开放、透明、公正、包容、非歧视的多边贸易体制，促进开放型世界经济发展，保障公平市场准入，反对破坏多边贸易体制、威胁世界经济的单边保护主义行为和违背世贸组织原则的贸易限制。成员国强调，实施未得到联合国安理会认可的单边经济制裁对其他国家和国际经济关系造成不利影响。

宣言还提到，成员国支持有关成员国落实扩大本币结算份额路线图。

在主权、内政等问题上，成员国主张尊重各国人民自主选择的政治、经济、社会发展道路的权利，强调相互尊重主权、独立、领土完整、平等互利、不干涉内政、不使用或威胁使用武力的原则是国际关系可持续发展的基础。成员国也反对以打击恐怖主义和极端主义为借口干涉他国内政，反对利用恐怖、极端和激进组织牟取私利。

成员国重申，个别国家或国家集团单方面不受限制地加强全球反导系统将危害国际安全与稳定。成员国认为，以牺牲他国安全为代价谋求自身安全不可接受。

此外，成员国认为应继续坚守履行《禁止化学武器公约》《禁止生物武器公约》和《中亚无核武器区条约》，继续执行伊朗核问题全面协议、尽快解决阿富汗问题。成员国称，考虑到阿富汗境内的人道主义状况，应继续采取有效措施向阿富汗人民提供援助。

宣言还明确，成员国同意继续加强科技、教育、文化、卫生、防疫、体育和人文交往等领域协作，同时认为成员国间在环境保护、生态环境安全和应对气候变化方面开展合作十分重要。

针对伊朗正式加入上合组织，宣言形容这具有历史性意义，并认为签署关于白罗斯加入上合组织义务的备忘录具有重要意义。

此前，上合组织的八个成员国为中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、印度和巴基斯坦，伊朗加入成为第九个成员国。本届上合组织主席国为印度，下一任轮值主席国将由哈萨克斯坦担任。