《人民日报》称中国就业形势总体稳定

中国年轻人失业率屡创新高之际，官媒《人民日报》发文称，中国就业形势总体稳定。

《人民日报》星期三（7月5日）发表署名李克济的评论文章，题为《我国就业形势总体稳定》。

文章称，就业是最基本的民生，是经济发展的“晴雨表”、社会稳定的“压舱石”。当前，国民经济整体恢复向好，稳就业政策持续显效，就业形势总体稳定。

文章写道，就业主体人群失业率继续下降，5月份25—59岁就业主体人群失业率为4.1%，比上月下降0.1个百分点，连续三个月下降，说明就业基本盘总体稳定，而且还在改善。

文章称，同时也要看到，当前就业总量压力和结构性问题仍不容忽视，青年人就业压力依然较大。接下来，要加大政策支持力度，把促进高校毕业生等青年就业工作摆在更加突出的位置，形成全社会共同支持青年就业的强大合力。

文章称，中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有变，为保持就业形势总体稳定奠定了坚实基础。今年以来，国内需求稳步扩大，消费带动作用增强，市场用工需求增加，促进就业形势整体好转；服务业增势较好，促进就业容量扩大，交通运输、住宿餐饮、旅游等行业较快增长，对就业的带动作用明显增强。

文章得出结论，称中国的就业形势将在总体稳定基础上不断改善，“我们完全有底气、有理由相信，随着经济持续好转，高校毕业生等青年就业将逐步改善”。

据官方公布的数据，今年5月中国16岁至24岁的青年人失业率上升至20.8%，是自2018年有该项统计数据以来的最高值。《经济日报》引述一项调查数据显示，2023年应届毕业生选择“慢就业”的比例，从去年的15.9%上升到18.9%。