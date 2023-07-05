中国称IAEA福岛核处理水报告结论存在局限性

在国际原子能机构（IAEA）发布报告称福岛核处理水排海计划安全后，中国国家原子能机构称，报告未能充分反映所有专家意见，结论存在局限性和片面性，中国对IAEA仓促发布报告表示遗憾。

据央视新闻星期二（7月4日）报道，中国国家原子能机构秘书长邓戈向媒体称，日本刻意限制IAEA技术工作组授权，使评估仅限于排海一种方案，即使IAEA认为排海符合国际安全标准，也不能证明排海是处置核污染水的唯一或最佳方案。

邓戈说，日本没有证明核污染水净化装置的长期有效性和可靠性。IAEA报告指出，日本采用的多核素处理系统（ALPS）不能去除核污染水中的所有放射性核素。从以往运转情况看，ALPS已证明无法有效去除氚、碳-14等放射性核素，而且ALPS的性能有效性和可靠性还会随设备腐蚀老化进一步下降。

邓戈还提到，IAEA仅基于日本单方面提供的数据和信息开展审查评估，只对日本单方面采集的少量核污染水样本开展实验室间比对分析，在数据真实性、信息准确性有待确证，取样独立性和代表性严重不足的情况下，即使IAEA审查评估作出排海符合国际安全标准的结论，也缺乏足够的说服力。

邓戈呼吁IAEA尽快主导建立独立有效、有日本邻国等第三方实验室充分参与的长期国际监测机制，要充分听取各国专家意见，充分考虑日本邻国、太平洋岛国等利益攸关国家的关切和参与度。

他也呼吁日本必须全面配合IAEA主导的长期监测国际机制和后续审查评估任务，持续开展ALPS长期可靠性监测、核污染水源项和环境监测、放射性环境影响评估，及时透明向邻国等利益攸关国家公布可信数据信息并接受监督质询。在长期监测机制未建立之前，不得启动排海；一旦发现核污染水排放数据异常或控制系统失效，必须立即停止排海。