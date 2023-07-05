在华韩企近六年销售额缩水13%

韩国一项统计数据显示，近六年在华韩国大企业销售额共缩水约13%，若不计电池和半导体企业，在华韩企销售额降幅更达40%左右。

据韩联社报道，韩国企业数据研究机构“CEOSCORE”对113家在华韩企近六年来的销售业绩进行统计，并于星期三（7月5日）公布统计结果。

结果显示，在华韩企去年销售总额为111万亿韩元（下同，约1149亿新元），较2016年下降13.1%。如果不计算近期在华销售激增的韩国电池和半导体制造商，韩国大企业中国分公司销售总额从2016年的117.23万亿韩元缩至2022年的73.4485万亿韩元，降幅达到37.3%。

分析指出，中国曾对韩国采取的“限韩”措施给在华韩企经营带来影响，加上中美贸易摩擦、供应链紧张、俄乌战争等复合型危机接连不断，都拖累了韩企对中国市场的业务。

调查显示，在华韩企中销售额降幅最大的是现代汽车。现代汽车在北京的销售额同比从20.13万亿韩元缩至4.9万亿韩元，降幅高达75.7%。同期，起亚分公司——江苏悦达起亚汽车销售额从9.8万亿韩元下滑至1.9万亿韩元，锐减80.8%；三星电子方面，受到在华智能手机和家电部门业绩萎缩的影响，同期销售额从17.12万亿韩元下降43.5%至9.67万亿韩元。

不过，韩国电池、半导体等业务在华业绩则呈现另一种景象。韩国电池三巨头——LG新能源、三星SDI、SK on在华业务增速迅猛。LG新能源去年销售额达到12.85万亿韩元，较2016年猛增431.6%；三星SDI销售额为5.42万亿韩元，较六年前骤增483.5%；SK on去年业绩也不俗，销售额为2.09万亿韩元。半导体方面，三星电子半导体西安公司和SK海力士中国分公司近六年来的销售额增幅分别高达133.1%和151.5%。