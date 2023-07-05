蓝营人士：挺郭派中常委正在连署提议“换侯”

国民党总统参选人侯友宜民调低迷，有蓝营人士称，支持鸿海创办人郭台铭的中常委正在连署，准备在7月19日的中常会提议换掉侯友宜。

据联合新闻网报道，国民党籍北市议员钟小平星期二（7月4日）在政论节目《新闻面对面》中透露上述消息。

钟小平说，国民党全代会将在7月23日举行，有挺郭派的中常委正在串连，打算在7月19日的中常会提议换掉侯友宜，连署的人相当多，台中的中常委游家富还直接表态称“我绝对支持郭台铭，而且也已经连署了”。

钟小平说，只要三个中常委连署，就能在会议中提临时动议，至于国民党主席朱立伦或组发会是否会处理、研议，“就看中常会是玩真的还是玩假的”，朱立伦与侯友宜恐怕会面对空前的挑战。

台湾将在2024年1月13日举行总统大选，目前的三角战可能演变为四角混战。5月中旬无法获得国民党征召的郭台铭，据报正考虑独立参选。

《美丽岛电子报》6月30日的民调显示，三角战情况下，民进党参选人赖清德支持度获35.9%、民众党参选人柯文哲得28.6%，侯友宜只得17.1%。而在郭台铭加入战局的四角战中，赖清德支持度微跌2.6%至33.3%，侯友宜微跌1.5%至15.6%，柯文哲则大跌7.7%至20.9%，无党籍郭台铭得15.4%。多数分析认为，一旦陷入四角战，就等于保送民进党延续执政。