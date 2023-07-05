冲绳县知事访华 赴琉球国墓地遗址祭拜先人

正在中国访问的冲绳县知事玉城丹尼星期二（7月4日）到访了北京市郊外的琉球国墓地遗址。玉城说，祖先创造的琉球（即冲绳）与中国之间的联系，他想要坚定不移地保持下去。

综合日本共同社和中国官媒《环球时报》报道，玉城丹尼星期二前往位于北京市通州区张家湾镇的琉球国墓地遗址进行祭拜。此处安葬着清朝时期因生病或事故而死去的琉球人。

玉城扫墓时在墓碑前供上冲绳用来祭奠先祖的冥币黄纸，双手合十祭拜数分钟。他还向现场的中国外交部人员介绍冲绳习俗，与中国官媒《环球时报》记者合影留念。

玉城丹尼接受《环球时报》采访时说，祭拜时他心里想的是，想要对日夜长眠于此的琉球祖先说声谢谢。玉城说，他使用了冲绳的方式进行祭拜，如果祖先能够接收到的话，他会感到非常高兴。

玉城还提到，琉球王国和中国的友好往来长达600余年，希望将这一历史传统传承下去。他表示，这也是很多人想要守护和珍视的东西，他会考虑到这种感受，以此作为后人相互交流的纽带，创造和平、繁荣的时代。

针对如何看待玉城丹尼访华期间到访琉球国墓地遗址，掀起一股在中国寻找琉球遗迹的风潮，玉城表示，如果以此为契机，民众乐于探寻、了解那些留在中国的琉球遗迹，以此促进中国和琉球在历史、文化等多领域的交流，他会非常感激。

玉城丹尼星期一（3日）起以日本国际贸易促进协会代表团成员身份访问中国。结束在北京的行程之后，玉城丹尼还将访问与冲绳县缔结友好关系的福建省。

在玉城访华当天，《环球时报》刊登了玉城丹尼访华前夕的专访内容。玉城丹尼在访谈中表示，决不允许因“台湾有事即日本有事”这一论调使冲绳沦为战场。他还认为，军事冲突将损害中美两国的国家利益，而日美应为缓和局势作出应有努力。