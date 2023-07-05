“牵手门”事件后胡继勇仍任高管？官方再强调已免职

中石油下属公司总经理胡继勇“牵手门”事件发生近一个月后，“胡继勇仍任高管”的消息引起舆论质疑。中石油官方再次通报强调，胡继勇已于6月7日被免职，不再履行法定代表人职责。

综合九派财经和中新财经星期二（7月4日）报道，胡继勇事发前所在的寰球工程项目管理（北京）有限公司，于6月30日发生过工商信息变更，监事王庆启退出高管行列，新增许丽为监事、张心宽为财务负责人，但此前被通报免职的胡继勇仍为该公司法人、执行董事。

国家企业信用信息公示系统网站的信息也显示，胡继勇仍为寰球工程项目管理（北京）有限公司法定代表人、执行董事、经理。

报道称，当日下午，记者针对此事多次致电寰球工程项目管理（北京）有限公司，均无人接听。

报道引起舆论再次关注“牵手门”事件，并质疑此前被通报免职的胡继勇是否确实已免职。

中国石油北京项目管理公司相关工作人员随后称，不知道系统为什么还没变过来，以此前涉事两人均被停职的官方通报为准。

中国石油北京项目管理公司微信公众号也在星期二发布情况通报，称公司关注到网络上有关该公司所属寰球项目管理公司法定代表人仍为胡继勇的信息。

通报强调，公司已于6月7日免去胡继勇寰球项目管理公司执行董事、党委书记、总经理职务，他于当日起不再履行法定代表人职责。

通报还称，公司纪委正在对其核查，核查及处理结果将于近期向社会公布。

胡继勇与本单位员工董女士在成都街头牵手同行的视频6月7日红遍网络。中国石油北京项目管理公司当天就宣布，免去胡继勇寰球项目管理公司执行董事、党委书记、总经理职务，并接受公司纪委核查。

中国石油北京项目管理公司当时还宣布，将根据调查结果对胡继勇作出进一步处理。