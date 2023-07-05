台前立法院长王金平将出任侯友宜后援会召集人

台湾前立法院长王金平星期三（7月5日）将出任侯友宜后援会的召集人，尝试整合国民党党内势力，拉抬国民党总统参选人侯友宜的声势；不过，支持鸿海创办人郭台铭参选总统的后援会也将于星期六（8日）成立。

综合台湾《上报》《太报》报道，过去曾公开表示自己与侯友宜不熟的王金平，近日开始整合党内资源，并计划在星期三晚上成立“厚友谊”立委后援会并担任召集人。

据了解，后援会将在星期三傍晚6时于台北凯撒饭店举行成立大会，并邀请党内现任、卸任立委到场，预计出席者将超过百人，但性骚、黑金争议缠身的前花莲县长傅崐萁不会出席。据悉国民党现任37名立委只有三至四位立委不会出席。

虽然侯友宜后援会的成立，标志着国民党党内势力正逐步往整合的方向发展，但今年5月中旬无法获得征召的郭台铭近日也动作频频。

郭台铭近日不仅接连就教育、国防、经济议题发表政见，还到访地方县市与地方首长和蓝营区域立委参选人会面。还有消息称，有挺郭派的中常委正酝酿连署在7月19日的中常会上提议撤换侯友宜。

与此同时，高雄市议员参选人徐尚贤星期三也公布，他将于星期六在高雄凤山区成立高雄第一个郭台铭后援会，表态由韩粉等有志之士代表的“中华民国派”支持郭台铭参选2024总统。

徐尚贤称，此举并非希望总统大选变成“四脚督”局面，而是期盼郭台铭能够出面整合非绿联盟，甚至组织政党轮替大联盟，成为蓝营或蓝白合作的最大公约数。此外，徐尚贤也希望党内高层可以倾听基层声音，只有郭台铭整合非绿联盟，蓝营才有机会打败民进党，获得最后的胜选。