港专家：IAEA报告措辞显示内部专家意见不一

对于国际原子能机构（IAEA）的福岛核处理水排海计划相关报告，有香港专家质疑，IAEA内部专家的意见并非一致。

据明报报道，香港核学会主席陆炳林星期三（7月5日）在商台节目《在晴朗的一天出发》上说，报告的部分字眼欠缺确定性，措辞不直接，或表明IAEA的专家并非持有一致意见，希望IAEA能进一步解说。

陆炳林举例指，IAEA报告中多采用“知道（noted）”而非“同意（agree）”字眼，可解读为机构虽然不反对日本将处理水排海，但也不代表同意有关做法。

陆炳林判断，机构内大部分专家虽然同意，但也有专家提出质疑，故未能达成共识，令报告行文措辞较为不确定。

正在日本访问的IAEA总干事格罗西星期二（7月4日）同日本首相岸田文雄会面，并公布福岛核电站排放辐射处理水的最终安全审查报告。格罗西说：“按照东京电力公司目前计划受控制地、分阶段排放。这对人类和环境的辐射影响可以忽略。”不过，他也强调，排放处理过的水是日本政府的决定，这一报告既不推荐，也不能作为批准政策的标准。

对于IAEA的报告，中国国家原子能机构称，报告未能充分反映所有专家意见，结论存在局限性和片面性，中国对IAEA仓促发布报告表示遗憾。