中国6月财新服务业PMI为53.9 增速回落

中国6月份财新服务业经营活动指数（服务业PMI）连续六个月高于临界点，但有所回落。分析认为，这与中国国内需求转弱有关。

据财新网报道，7月5日公布的2023年6月财新中国通用服务业经营活动指数为53.9，连续六个月位于扩张区间，但较前月回落3.2个百分点。

6月份财新制造业PMI录得50.5，较5月小幅下降0.4个百分点。制造业和服务业两大行业景气度回落，拖累当月财新中国综合PMI下降3.1个百分点至52.5，显示企业生产经营仍延续扩张态势但动能放缓。

这一走势与中国国家统计局的PMI数据并不完全一致。此前国家统计局公布的2023年6月制造业PMI录得49.0，较5月的年内低点回升0.2个百分点；服务业PMI则录得52.8，较5月下降1.0个百分点。服务业PMI回落幅度大于制造业回升幅度，拖累5月综合PMI产出指数下降0.6个百分点至52.3。

从分项数据看，中国服务业供求继续扩张，但增速放缓。6月服务业经营活动指数和新订单指数连续六个月高于荣枯线，但分别录得近六个月第二低和最低值。外需保持稳健，新出口订单指数同样连续六个月位于扩张区间。企业普遍反映，冠病疫情限制解除后，服务业持续受益于旅游业及交通出行的复苏。

市场恢复，企业有增加用工恢复产能的需求。服务业就业指数连续五个月高于荣枯线，但6月扩张幅度有限。这反映虽然用工规模进一步扩张，市场新增订单继续累积，导致积压工作量继续上升。

财新智库高级经济学家王喆分析，当前中国经济恢复基础不牢固，修复速度不及预期，经济增长内生动力不足、需求偏弱、市场预期差仍是突出问题。

报道称，6月财新中国PMI显示制造业景气度显著弱于服务业，制造业就业水平下降、通胀压力增加、乐观预期淡化，服务业仍处在后疫情复苏周期，但恢复动能趋弱。