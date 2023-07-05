民众党前立委：郭台铭或一两天内决定是否参选总统

鸿海创办人郭台铭近日动作频频，被认为是要独立参选2024年台湾总统选举。民众党前立委蔡壁如也证实，郭台铭的确在考虑独立参选，并透露“这一两天就会决定”。

据台湾《上报》《自由时报》报道，蔡壁如星期三（7月5日）在广播节目上透露，自己曾听到郭台铭的幕僚说，“他（郭台铭）这一两天就会决定要不要独立参选”，因此推测郭台铭在本周内就会公布参选。

但蔡壁如也指出，郭台铭在国民党初选时就已表明，一定会遵守国民党初选的规则，国民党总统参选人确定是侯友宜之后，郭也曾说过会支持国民党提出的人选，如果现在郭又要出来参选，百姓会对他产生诚信的质疑。

至于蓝白合作，蔡壁如坦言，国民党主席朱立伦方面与民众党总统参选人柯文哲接触过，但她认为双方并没有好好地谈，双方只有通通电话，问说是不是要约个时间出来喝咖啡，但都没有真的见面。

她也认为，现在已经没有郭台铭、柯文哲谈正副手合作的氛围了。

自今年5月中旬无法争取国民党征召参选总统后，郭台铭沉寂了一段时间。但随着国民党总统参选人侯友宜民调持续低迷，郭台铭近日开始接连就台湾的教育、国防、经济和能源战略布局议题进行表态，还多次到访地方县市与地方首长和蓝营立委参选人会面，让外界猜测郭台铭或许会在近期内宣布独立参选。

此外，有蓝营人士称，支持郭台铭的中常委正在连署，准备在7月19日的中常会提议换掉侯友宜。