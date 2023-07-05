重庆洪涝灾害已致15人死亡 四人失踪

中国西南直辖市重庆市万州区连日遭受暴雨袭击，引发洪涝灾害，截至星期三（7月5日）上午10时，已造成15人死亡，四人失踪。

据央视新闻报道，重庆市万州区应急管理局通报，万州区7月3日至4日遭受暴雨袭击，截至4日上午9时，24个镇乡街道达到暴雨，16个镇乡街道大暴雨，长滩镇特大暴雨，最大雨量261.2毫米。

通报称，截至7月5日10时，降雨导致万州区36个镇乡街道受灾，受灾人口3万7226人，紧急避险转移1万1578人，紧急转移安置779人；因灾死亡15人，失踪四人。

此外，农作物受灾面积1949.96公顷，成灾面积1112.17公顷，绝收面积568.82公顷；倒塌房屋50户138间，损坏房屋112户221间；全区直接经济损失超2亿2784万元（人民币，下同，约4256万新元）。

中国财政部和应急管理部星期三紧急预拨3.2亿元中央自然灾害救灾资金，支持重庆、四川等16个省（区、市）进行洪涝、地质灾害救灾工作；其中防汛救灾资金2.5亿元，地质灾害救灾资金7000万元。

资金由地方统筹用于应急抢险救援和受灾群众救助，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。

中国国家主席习近平星期二（4日）也对防汛救灾工作作出指示，要求相关部门加强灾害防范，全力抢险救灾。