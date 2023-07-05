美国在台协会台北办公室据报拟扩建

美国在台协会（AIT）台北办事处据报拟扩建，将使用邻近的学校用地。

据中天新闻网报道，根据AIT举办的都市计划变更说明会，在少子化影响下，台北市政府教育局认为临近AIT的内湖国中金湖校区没有建校需求；为了“活化都市土地利用”，于是提供机关设施使用该学校用地。

不过，将学校用地改为AIT用地，是否真能“活化都市土地利用”、扩建目的是否与军事用途有关，引发台湾舆论关注。

国民党港湖区市议员游淑慧认为，AIT若因外交关系有迫切扩建需求，理应全力配合，但AIT目前办公室占地面积已达6.5公顷，并质疑这是否真的不够AIT员工使用。

对此，AIT发言人星期三（7月5日）向中央社说明，AIT计划整合现有的绿地，利用该土地新建额外的办公与仓库空间，以及打造AIT员工的休闲中心与停车设施。

AIT指出，毗邻AIT的空置土地提供了绝佳机会，让AIT可以在单一、市中心又安全的地点，增进AIT未来的长期发展，同时强化美国对台湾坚若磐石的承诺。

台湾外交部说，台美关系近年持续正向发展，双方在商务、教育、文化、旅游等方面交流较以往更加密切。

台湾外交部称，美国在台协会台北办事处因应业务持续增加，规划扩充办公空间，台湾外交部将依据都市计划变更的相关法规，协调各有关单位，提供必要协助。