浙江温岭回应“返还高管及专家个税”建议：违反共同富裕原则

对于多位人大代表和政协委员关于“返还企业高管及技术专家个人所得税”的建议，浙江温岭政府部门回应称，该建议违反共同富裕原则。

据浙江台州温岭市政府网站7月3日消息，温岭市税务局6月16日答复温岭市人大十七届三次会议潘灵钢、黄宝荣、林安春、张伟、林玉莲、林应傲、包玲霞、郭招芳等八名代表《关于返还企业高管及技术专家个人所得税，助推招商引资招人引智的建议》称，从2021年9月开始，财政部门已经取消与税收相挂钩的涉企奖补政策。

温岭市税务局称，个人所得税税法调节的是高收入人群，建议要求对这些个人进行个人所得税返还，违反了个人所得税法立法的根本，违反了共同富裕原则。综上所述，要求对企业高管及技术专家个人所得税进行返还的建议无法实现，敬请谅解。

另外，温岭市财政局5月26日答复温岭市政协十五届二次会议陈琳、蔡建跃等委员《关于返还企业高管及技术专家年薪个人所得税，助推招商引资招人引智的建议》称，根据税法规定，个人所得税不存在针对高管的优惠政策。对于个人所得税的退税处理，应当在符合法定条件后，由税务部门来审查认定。

温岭市财政局称，根据上级文件，与税收相挂钩的涉企奖补政策，从2021年9月开始均不予兑现。

《中共中央 国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》于2021年6月10日发布，赋予浙江省示范改革任务。浙江成为中国首个共同富裕示范区。