邓炳强批美媒涉港文章充斥偏见和双重标准

香港保安局长邓炳强去信美国《华尔街日报》，批评《华尔街日报》就香港特区政府悬红通缉发表的评论文章充斥极端的政治偏见和双重标准。

《华尔街日报》星期一（7月3日）发表了一篇社评，称港府悬红通缉涉嫌违反《香港国安法》通缉犯的行为是对香港人的一项警告，即他们有可能因为与国外人士交流而被逮捕。文章也说，港府此举进一步证明，曾经区分香港和中国大陆的分界线已经消失，北京政府不再承认香港的国际边界。

据香港中通社报道，针对《华尔街日报》的社论，邓炳强星期二（4日）致函《华尔街日报》，批评文章充满极端的政治偏见和双重标准。

邓炳强说，香港政府有责任，并尽一切努力将潜逃海外并涉嫌触犯《香港国安法》的人士绳之以法，公开因涉嫌犯下严重罪行而被通缉的逃犯资料，并要求大众协助缉拿逃犯归案，是香港警察和其他执法部门常见的做法，也符合国际惯例。

邓炳强续称，治外法权是英国、美国和澳大利亚等多国国安法的一个共同特征。他称，《华尔街日报》在文中建议香港政府应采用与世界其他地区不同的标准，行为虚伪。

邓炳强强调，危害国家安全是一项非常严重的罪行，任何国家都不应该窝藏犯罪分子。文章称香港政府滥用法律，这与事实不符，任何人都不能凌驾于法律之上。香港警方将依法采取一切必要措施，将有关人员绳之以法。

香港警方国安处星期一（3日）首次悬红800万港元（约138万新元）通缉八名涉嫌违反《香港国安法》且潜逃海外的民主派人士，引起美国、英国等国强烈批评，认为是威胁全球人民人权和基本自由的危险先例。