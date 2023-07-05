深圳写字楼空置率升至24%以上

房地产咨询公司戴德梁行发布的年中报告显示，2023年年中，深圳甲级写字楼空置率同比上升1.6个百分点至24.5%。这是继2020年底之后，这一指标再度超过24%。

据财新网报道，根据上述报告，从2019年起，深圳每年基本都有超过20%的写字楼处于空置状态；2021年底，该市甲级写字楼空置率曾短暂降至20%区间内，随后重新上涨。同期，北京、上海、广州的空置率均保持在20%以内，分别为16.9%、18.6%、18.0%。

报道称，新增供应持续大于吸纳量，拉高深圳写字楼的空置率。自2015年开始，深圳写字楼市场每年新增供应基本维持高位。2023年上半年，深圳甲级写字楼合计新增45.7万平方米，全市总存量上升至777.08万平方米。同期，净吸纳量达22.9万平方米，虽然同比上升37.5%，但仅相当于新增供应量的一半。

戴德梁行研究院副院长张晓端说，2023年内，深圳还有近百万平方米的甲级写字楼项目计划投入使用，未来二至三年，空置率进一步推升是大趋势。

空置率高企压力下，深圳多数写字楼新项目采取降价策略吸引租户，而存量物业也倾向于以更优惠的价格和商务条款来挽留合同即将到期的租户。2023年上半年，深圳甲级写字楼平均租金为每月每平方米197.5元（人民币，下同，约36.87新元），相比2022年底下降3.0%。

深圳甲级写字楼的租金高点出现在2018年，此后一路震荡下跌，2023年上半年的租金水平相比2018年已大幅下调了28.6%。