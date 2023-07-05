中韩外交高官举行磋商 管控两国分歧

中国与韩国关系持续紧张之际，中国外交部副部长孙卫东与韩国外交部次官补崔泳杉举行会谈，以管控两国分歧。

综合中国外交部新闻稿和韩联社报道，孙卫东星期二（7月4日）在中国首都北京与崔泳杉举行磋商，就中韩关系坦诚、深入沟通。据悉，中方发出了访问邀请，崔泳杉和孙卫东举行了会谈并共进晚餐，会谈时间超过三个小时。

中方新闻稿称，双方一致认为保持两国关系健康稳定发展非常重要，符合双方共同利益。双方同意秉持建交初心，面向未来，相向而行，共同推动中韩关系早日克服当前面临的困难，重回健康发展轨道。

孙卫东还就台湾等涉中方核心和重大利益问题阐明立场，强调台湾问题纯属中国内政，一个中国原则事关中韩关系政治基础，敦促韩方务必恪守和践行。

此外，双方还就朝鲜半岛形势、区域合作等共同关心的问题交换了意见，并一致认为这次磋商是富有建设性的，商定继续加强两国之间的政治外交沟通。

针对两人会谈，中国外交部发言人汪文斌星期三（5日）在例行新闻发布会上说，中韩双方都认为这次磋商是富有建设性的，同意共同推动中韩关系早日克服当前困难，重回健康发展轨道，商定继续加强两国之间的政治外交沟通。

韩联社报道称，在中美进入“有对话的矛盾期”之际，韩国几乎是世界主要国家中唯一一个停止与中方开展高层政治外交对话的国家。韩国政府可能认为，放任对华关系走向冲突对韩国来说未必可取。因此，中韩外长能否于本月14日在印尼举行的亚细安地区论坛（ARF）外长会上举行会晤，备受关注。

不过，汪文斌说，关于两国外长在举行双边会晤等具体事宜，目前还没有可以提供的信息。

随着韩国总统尹锡悦的外交政策逐渐向美国和日本倾斜，中韩外交关系就持续滑落。