中国去年小学幼儿园均减少超5000所

中国进入人口逆增长首年，中国教育部公布数据显示，去年中国的幼儿园和小学数量都减少超过5000所，首轮关停潮已经开始。

据每日经济新闻报道，中国教育部星期三（7月5日）发布的《2022年全国教育事业发展统计公报》显示，2022年中国全国共有幼儿园28万9200所，比上年减少5610所，学前教育在园幼儿4627万5500人，比上年减少177万6600人。

报道称，这是近15年来，中国幼儿园数量首次出现负增长。此前数据中，2022年的幼儿园数量比2021年增加3117所。

另外，2022年中国全国共有普通小学14万9100所，比上年减少5162所，小学阶段招生1701万3900人，比上年减少81万1900人。

首都师范大学副教授、中国学前教育研究会理事夏婧说，目前中国首轮幼儿园关停潮已经到来，并指“今年应该是最好的一年”，以后会越来越困难。

夏婧认为，虽然很多幼儿园园长还在挣扎，但关停的趋势已不可逆转。

她也提出，随着人口未来不断向城市集中，情况最危急的不在北京、上海、济南这些一二线城市，而是集中在四五线城市。

另据《新京报》分析，造成这种变化的主要原因包括近年来出生人口明显减少，以及幼儿园数量显著增加导致供需关系改变。

据报道，2022年全年中国出生人口956万人，仅为2016年的50.77%，而当新生儿减少，对幼儿园学位需求也就自然减少。2022年也是中国自1960年代初以来，首次录得人口负增长。

报道并呼吁，不能让幼儿园“一孩难求”发展到“关停潮”，要通过及时调整和科学引导，使学前教育健康发展。