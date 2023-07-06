朱天舒任中共宁夏党委政法委书记

据“宁夏政法”星期三（7月5日）消息，经中共中央批准，朱天舒任中共宁夏回族自治区党委委员、常委；经中共宁夏回族自治区党委研究，朱天舒任中共宁夏回族自治区党委政法委员会书记，提名为自治区法学会会长人选。

公开资料显示，今年55岁的朱天舒是江苏宿迁人。早年曾在家乡宿迁工作，1992年北上吉林省吉林市，进入中国人民解放军第五七〇四工厂（现为吉林航空维修有限责任公司）工作。

1998年7月，朱天舒进入吉林市党政系统工作，历任市经贸委副主任、市发展计划委副主任、市长助理、副市长、市委常委等职。

在此期间，他于2010年至2014年援疆，任吉林省援疆干部总领队、新疆阿勒泰地委副书记。

2014年5月，朱天舒出任中朝罗先经济贸易合作区领导小组办公室主任（正厅长级）、吉林省经济技术合作局副局长、党组成员，2016年2月转任吉林省工信厅厅长、党组书记。

2018年1月，朱天舒升任吉林省副省长，任职期间，他曾是吉林省最年轻的副省长。

2019年9月，他调职退役军人事务部，任副部长、党组成员，当时，他是退役军人事务部最年轻的副部长。

2021年6月，他出任甘肃省委常委、兰州市委书记，当时他还曾是甘肃最年轻省委常委。

如今，朱天舒跨省履新，担任宁夏回族自治区党委常委、政法委书记。

此前担任宁夏回族自治区党委常委、政法委书记的是王刚，他已任河南省委常委、组织部部长。