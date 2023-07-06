港媒曝李玟在姐姐寓所内轻生

美籍华语天后李玟（CoCo）患上抑郁症轻生，星期三（7月5日）离世，得年48岁。据港媒报道，李玟是在上星期天（7月2日）在其姐姐的寓所内轻生，经送医抢救后一度恢复心跳及呼吸，但抢救三天后不治离世。

“香港01”引述消息称，李玟于7月2日在位于港岛的一处寓所轻生，最先发现的是李玟的妈妈，立即联络另外两名女儿，并致电报警。李玟由救护车送往玛丽医院抢救，一直处于昏迷状态，直到星期三中午离世，令家人悲痛万分。

今年48岁的李玟近年多次被传出，与加拿大籍富商老公Bruce Rockowitz婚变的消息。据了解，李玟近年与丈夫关系转趋恶化，并被诊断患上抑郁症。李玟遂于去年年底迁出南区寿臣山道的家，搬到中环一服务式住宅暂住。

李玟家姐透露李玟饱受抑郁症困扰，86岁的年迈母亲及两个姐姐都知道情况严重，24小时轮流陪伴。消息称，李玟于上月底曾因身体不适须住院治疗，出院后转到其姐姐Carol位于山顶的寓所暂住数天。直到本月2日（星期日）下午约1时，李玟与母亲、姐姐在寓所内享用午膳，然后到浴室沐浴。

消息称，李玟起初并无异样，但外佣当天下午约3时半打扫期间，李玟突然冲出浴室，手部流血。李玟在姐姐陪同下，由救护车急送玛丽医院抢救，据知当时已无呼吸脉搏，经抢救后恢复呼吸心跳，并曾恢复意识。警方在浴室的水槽旁检获一把利器。

香港警方回复港媒查询时指，本月2日下午3时37分接获报案，指一名女子在山顶白加道一住宅单位内企图自杀，昏迷送往玛丽医院抢救。

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■新加坡援人协会：1800-221-4444

■关怀辅导中心：1800-353-5800

■心理卫生学院：6389-2222

■新加坡心理卫生协会：1800-283-7019

■圆缘助线（华语）：67410078