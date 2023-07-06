浙江推25条举措促平台经济发展

浙江星期三（7月5日）发布消息，浙江省印发文件推25条举措促进平台经济发展，明确要为平台经济新业态发展留足空间。

根据浙江省委办公厅、省政府办公厅发布的《关于促进平台经济高质量发展的实施意见》通知明确，到2027年，全面构建更具活力的创新体系、多元融合的生态体系、精准高效的服务体系、公平透明的规则体系和高效协同的监管体系，平台经济创新活力竞相迸发，发展生态全面优化，网络经营主体数量和平台网络交易额持续稳定增长，平台经济在优化资源配置、推动产业升级、拓展消费市场等方面的作用充分发挥。在平台企业竞争力提升和一体推进公平竞争、监管创新方面走在全国前列，全力打造平台经济现代化治理先行省。

《实施意见》涵盖了创新体系、生态体系、服务体系、规则体系、监管体系五大方面，共计25条举措。

《实施意见》指出，支持平台企业科技创新。鼓励平台企业联合产业链上下游企业、高校院所组建创新联合体，围绕平台经济底层技术和“卡脖子”技术组织开展科研攻关，在大数据、云计算、区块链、操作系统、处理器等领域取得一批重大标志性成果。

《实施意见》表示，鼓励平台经济未来场景创新。鼓励平台企业运用区块链、数字孪生、扩展现实等创新技术打造面向未来的多元应用场景。加快构筑元宇宙未来产业新优势，支持多元化主体建设元宇宙综合试验平台，加强元宇宙在多场景中的应用，全方位推进元宇宙产业链条化、规模化、国际化。鼓励平台企业参与数字人民币试点，深化在零售交易、生活缴费、政务服务等场景试点应用。支持平台企业参与智慧城市建设，实施社区、楼宇、园区等区域智能服务改造建设工程，打造智慧商圈、智慧街区和未来社区。

《实施意见》要求，提升平台消费创造能力。深入开展数字生活新服务行动，进一步丰富数字化消费场景。鼓励平台企业利用物联网、云计算、大数据、人工智能等新技术打造全方位、多场景、沉浸式消费体验。加快信息消费扩大升级，推动信息消费产品和服务向乡村延伸覆盖。

《实施意见》提到，提升平台企业国际竞争力。支持平台企业实现多元化海外布局，依托境外经贸合作区、境外数字产业园区和海外仓等，培育上下游协同的配套服务生态圈。支持平台企业通过并购或自建方式在海外设立研发机构，提升全球创新资源配置能力。充分发挥“浙企出海+”综合服务平台作用，为平台企业提供知识产权、商事协调、法律顾问等服务。支持和引导符合条件的平台企业在境内外上市，加强拟挂牌上市平台企业的合规指导与辅导服务。

《实施意见》指出，建立完善包容审慎监管规则。本着鼓励创新的原则，分领域制定监管规则和标准，在严守安全底线的前提下为平台经济新业态发展留足空间。对一时看不准的新业态，设置一定的观察期，分类采取行政指导、行政约谈、警示告诫等柔性执法方式，谨慎使用行政处罚等执法措施。

《实施意见》强调，完善平台金融风险管控规则。严格落实平台企业金融业务领域有关法律法规，禁止非法从事资金支付结算业务。强化功能监管和综合监管，完善跨界、交叉型金融产品穿透式监管规则。落实金融控股公司监管制度，严格规范平台企业投资入股金融机构和地方金融组织，强化风险管理和关联交易管理，督促平台企业及其控股、参股金融机构严格落实资本金和杠杆率要求。规范平台企业与银行保险机构的合作方式，严禁平台企业通过售卖、导流等方式违规为区域性金融机构突破经营范围限制。推动多部门协同开展金融营销行为治理，增强业务信息披露全面性和透明度。

此外，《实施意见》还提出推进互联网医疗服务普惠共享、降低平台经济参与者经营成本、强化平台经济人才保障、优化平台经济市场准入规则等举措。