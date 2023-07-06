司马南参加美国驻华大使馆独立日活动 被中国网民批评

中国网络名人司马南参加了美国驻华大使馆的独立日活动后，引来一些中国网民批评，包括指责他言行不一、“三姓家奴”等等。

司马南星期二（7月4日）在微博发布一部2分钟长的视频，称该视频源于他参加美国驻华大使馆的独立日活动，“司马南发自现场”。

在视频中，可以清楚看见一群穿着红色衣服的人，在演唱中国国歌《义勇军进行曲》和美国国歌《星光灿烂的旗帜》。美国驻华大使伯恩斯也在场。

司马南在帖文中说，这群穿着红色衣服的人是美国驻华大使馆的工作人员。

司马南在星期三（7月5日）也发布了一段20多分钟长的视频，记录并评论了他此次对美国驻华大使馆的访问；在视频中，他表扬了美国驻华大使馆在晚宴上先演唱中国国歌的决定，但也批评美国的对华政策。

司马南说：“你叫他端正对华认知，回归理性，他跟你保证得跟真的似的。你叫他扣好中美关系第一粒扣子，他给你悄悄地把扣子挪地方。你苦口婆心跟他讲，中美关系不能说一套做一套，他跟你说一套，再做一套......你对他仁至义尽，他给你耍尽流氓。”

尽管司马南在视频中批评美国，但一些微博网民认为他是在“蹭流量”，并指他此次参加美国驻华大使馆举办的活动，与平时展现的形象不符。司马南经常在网上发表批评美国的言论。

有网民说：“你每天黑美帝，怎么又去美使馆了，您是两头押宝吗？”“三姓家奴”“司马南玩的溜啊，坐定基本盘加上俄美通吃，这流量全网无人能敌。”也有网民调侃说：“拉拢反对声音，也是一种渗透的方式。”