中国官媒：日本不应为强排核污水找“护身符”

中国官媒《人民日报》星期四（7月6日）发表评论文章指出，国际原子能机构（IAEA）报告没有证明福岛核污染水排海的正当性，难以保证福岛核污染水排海安全无害，免除不了日方的道义责任和国际法义务，不应成为日方强行闯关的“护身符”。

文章说，在IAEA发布日本福岛核污染水处置综合评估报告后，日本政府表现出明显的亢奋，正打算将报告包装成福岛核污染水排海的“护身符”。然而，这份报告未能充分反映所有参加评估工作各方专家的意见，有关结论未能获得各方专家一致认可，根本给不了日方想要的排海正当性与合法性，日方的企图注定徒劳。

文章指出，报告没有证明福岛核污染水排海的正当性。日本政府单方面选择向太平洋排放核污染水，完全是出于经济成本考虑，是向全人类转嫁核污染风险。排海的唯一受益者是日本，其他环太平洋国家被迫承担风险，要耗费大量资源应对。两年前，日方请求机构审查评估其排海方案，从一开始就将其他更安全、更优化的处置方案排除在外。机构也仅对日方提供的这一方案进行评估。报告明确指出，证明排海的正当性属于日方责任，这对诸多利益攸关方至关重要；机构既没有建议日方采用排海方案，也没有为日方排海方案背书。

文章还说，报告难以保证福岛核污染水排海安全无害。福岛核污染水包含60多种放射性核素，很多核素目前没有公认有效的净化技术。日方“多核素处理系统”的有效性和成熟度没有经过第三方认证，多次出现故障。日方公布的数据显示，70%以上处理后的核污染水放射性核素活度浓度超过排放限值。日方核污染水排海将持续30年甚至更久，如何证明其净化装置能够长期可靠运行？东京电力公司有多次隐瞒、篡改核污染水数据的前科，机构基于其提供的数据和信息开展评估，如何能让国际社会放心？机构报告指出相关安全性的结论是基于日方制定的计划，并将建立长期监督日方排海的机制，恰恰证明核污染水排海的长期风险。

文章说，报告也免除不了日方的道义责任和国际法义务。国际社会关切日方核污染水排海，本质是关切日方转嫁核污染风险，违反国际法义务。日本向海洋排放核污染水，涉嫌违反《联合国海洋法公约》等国际法规定的保护和保全海洋环境的义务，违反1972年《伦敦倾废公约》禁止通过海上人工构筑物向海洋倾倒放射性废物的规定。无论日方如何粉饰，都改变不了其涉嫌违反国际义务这一事实。

文章指出，日方试图制造一种舆论，即不信任机构报告就是损害机构权威。但日方处心积虑地钻空子，限制机构在福岛核污染水排海问题上的审查授权，导致报告的结论不完整、有前提，这才是对机构权威的最大伤害。日方装聋作哑，混淆视听，顽固称将在今夏如期启动排海，对其他国家表达正当关切百般诋毁，甚至将核电站正常排水同向海洋倾倒核事故污染水混为一谈。这绝非负责任国家所为。

文章最后强调，在核污染水排海这样一个关乎国际公共利益的重大问题上，日方有责任、有义务给全世界一个交代。日方应当清楚，机构报告平息不了外界对核污染水排海的质疑，更不可能成为日方强行闯关的“护身符”。日方应迷途知返，忠实履行国际道义责任和国际法义务，停止强推核污染水排海计划，充分研究论证排海以外的处置方案，同邻国等利益攸关方充分协商，切实以科学、安全、透明的方式处置核污染水。

IAEA星期二（7月4日）公布报告，认为日本有意将福岛第一核电站核处理水排放入海的计划，符合国际安全标准。隔天，《日本经济新闻》报道，日本政府研拟最快8月起排放福岛第一核电厂的核处理水。

随后，中国外交部、驻日使馆，乃至中共中央外事工作办公室主任王毅，近日连番对此表示关切，呼吁日本必须与周边邻国和国际社会深入协调，慎重处理等。