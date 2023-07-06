马斯克：中国会有很强的人工智能能力

美国电动车巨头特斯拉CEO埃隆·马斯克星期四（7月6日）说，中国一旦下定决定要做一件事情，就一定能做好，各个产业都是这样，包括人工智能，中国会有很强的人工智能能力。

根据澎湃新闻报道，马斯克线上参与2023世界人工智能大会开幕式时说，特斯拉非常有兴趣将自己的自动驾驶技术与其他汽车制造商进行分享，这个技术是超越时代的，而且会让汽车使用率大大增加。

马斯克预测，今年晚些时候能够实现全自动驾驶，“不能百分之百保证，但趋势就是今年晚些时候实现全自动驾驶。”当前特斯拉的自动驾驶已经非常接近没有人类干预的全自动驾驶的状态了。特斯拉已经在美国的道路上测试了，现在很少会需要人工干预了。

“用有局限的AI去做全自动驾驶汽车是有难度的，但我们觉得很快能够加以解决，我已经预测了大概今年晚些时候能够实现全自动驾驶，不能百分之百保证，但趋势就是今年晚些时候实现全自动驾驶。”马斯克表示，这种有局限的人工智能和全面的人工智能完全不一样，全面人工智能很难定义，它比人类在任何一个方面做得都要聪明得多，特斯拉没有做这方面的研究，其他公司在做全面人工智能的研究，现在很重要的是需要有一些监管对这些研究进行监督。

对于人工智能，马斯克说，这可能会带来积极的未来，但也有概率出现负面未来，“我们要尽自己的能力确保这些负面、消极的未来不会发生，积极的未来会发生。”

他还说，中国有非常多聪明智慧的人，他一直非常钦佩中国人民的智慧和干劲。中国一旦下定决心要做一件事，一定能把这个产业做得很好，各个经济领域、各个产业都是这样的，当然也包括人工智能产业，所以他相信中国会有很强的AI能力，这是他的预测。