中国外交部驻港公署批西方多国污蔑抹黑国安法

香港警务处国安处于星期一（7月3日）宣布悬红每人100万港元（约17万新元），通缉八名涉违反《香港国安法》罪行的在逃人士，香港前民主派政党香港众志四名成员同天被警方逮捕，引起英美加拿大等西方国家批评。

中国外交部驻港公署星期四（6日）就加拿大外交部、欧盟外交与安全政策高级代表以及美欧个别政客的批评表示强烈不满和坚决反对，并指他们公然诋毁香港法治和人权状况，污蔑抹黑《香港国安法》。

根据中国外交部驻港公署发布的声明，发言人指出，“有法必依、违法必究”是法治的核心要义，“执法必严、除恶务尽”是各国维护国家安全的通行做法。没有一个国家会对内外勾连危害国家安全的行为坐视不理，没有一个煽动仇恨分裂的犯罪分子可以逍遥法外。少数卖港求荣的首恶分子畏罪潜逃后，与外国反华政客勾连合流，企图分裂国家、颠覆政权，肆意挑战国家底线和法律红线。在香港的乱港分子仍执迷不悟，为他们筹集“黑金”，发布煽动和港独反动言论，违法犯罪事实确凿。公署认为特区警方秉公执法，程序正当，是打击危害国家安全犯罪的及时必要之举，于法有据，无可指摘，不容置喙。

发言人还说，部分西方国家从不吝惜通过法律手段维护自身国家安全，立法数量之多、领域之广、体系之完备、执法之严苛无人能及。但在安全问题上却抱双重标准，以根深蒂固的意识形态偏见和“以港遏华”的战略迷思，以民主人权为名、行干预之实的政治操弄，公署形容部分西方国家的行为是对法治精神赤裸裸的亵渎和践踏。

发言人强调，任何外部势力的政治操弄和蛮横干预，都动摇不了维护国家安全的坚定决心，损害不了香港繁荣稳定的大局，阻挡不了香港由治及兴的历史大势。发言人指，香港同胞都绝不允许、决不容忍修例风波的乱像再次上演，每一位香港同胞都会自发捍卫法治尊严、维护国家安全。民心不可欺、民意不可违。公署奉劝有关国家和政客“认清事实、改弦更张，立即停止干预香港事务和中国内政，停止操弄‘以港遏华’的卑劣把戏”。