中国著名结构生物学家颜宁当选EMBO外籍成员

著名结构生物学家、深圳医学科学院（筹）创始院长颜宁作为中国科学家当选EMBO外籍成员（会士, Associate Member)。

根据深圳湾实验室网站消息，欧洲分子生物学组织（European Molecular Biology Organization, EMBO）当地时间7月4日对外公布了新入选的69位成员名单，其中包括九名外籍成员，颜宁是其中之一。

上述消息介绍，颜宁致力于物质跨膜运输的结构与机理研究，首次揭示人源葡萄糖转运蛋白、真核生物电压门控钠离子通道和钙离子通道等一系列具有重要生理与病理意义跨膜蛋白的原子分辨率结构，为理解相关疾病致病机理及药物开发提供了分子基础。

今年45岁的颜宁毕业于清华大学生物科学与技术系、美国普林斯顿大学分子生物学系。2007年任清华大学教授、博士生导师，成为“清华最年轻教授”。

颜宁在2017年5月受聘为普林斯顿大学分子生物学系雪莉·蒂尔曼终身讲席教授职位，2019年4月当选为美国国家科学院外籍院士，2021年4月当选为美国艺术与科学院外籍院士。

颜宁2022年11月1日在深圳全球创新人才论坛上宣布，将辞去普林斯顿大学教职，出任深圳医学科学院创始院长。

公开资料显示，EMBO是国际生物医学界著名的学术组织，成立于1964年，总部位于德国海德堡。该组织旨在推动分子生物学及相关领域的合作和发展，每年推举生物医学领域有突出贡献的优秀科学家成为其成员，目前该组织拥有1900多位顶尖研究人员，其中91位成员获得了诺贝尔奖。今年新入选的EMBO成员来自20多个国家，60位新入选成员产生于EMBO的17个成员国，9位非组织成员国科学家当选外籍成员。

此前，当选EMBO外籍成员的中国科学家仅有10人，分别为2006年入选的杨焕明教授、2013入选的李家洋研究员和施一公教授、2014年入选的王晓东研究员、2015年入选的邵峰研究员和曹雪涛教授、2016年入选的高福研究员和吴虹教授、2018年入选的裴端卿教授以及2022年入选的康乐研究员。