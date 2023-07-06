香港区议会改革全票通过 直选比例减至两成

香港立法会全票通过区议会改革方案，将采取委任、间选与直选混合模式，直选比例降至约两成。按照港府计划，将从今年年底举行的区议会选举开始，采用新制度。

据《星岛日报》报道，香港立法会星期三（7月5日）以88票赞成、零票弃权、零票反对，三读通过《2023年区议会(修订)条例草案》。

香港民政及青年事务局局长麦美娟总结发言时说，这是港府完善地区治理的重要里程碑，为香港良政善治开启新篇章。她也说，修例时间十分紧逼，能于短时间内完成审议工作，有赖中央信任、立法会的全力配合，以及社会各界的支持，充分显示出落实“爱国者治港”后，行政、立法及社会团体间的高效、良性合作，展示了众爱国者的担当及作为。

政制及内地事务局局长曾国卫说，在立法会动议草案二读时，已表态自己不单是代表港府提交一份条例草案，更是承载全体市民对美好生活、社区和谐的强烈渴求和期盼。

曾国卫说，经过2019年的修例风波、，反中乱港分子在议会内外胡作非为，以及三年疫情肆虐，香港市民现在最渴求的是社会和谐稳定、经济重拾正轨。当局承载着这份心情和期盼，热切期望与立法会一众议员，共同努力审议条例草案，务求令全面崭新、五光十色、人才汇聚的新一届区议会，可在明年1月1日如期就任。

曾国卫重申，这次改革绝对是新一届政府，真心诚意为市民办实事、谋幸福的筹谋之举。

在新制度下，新一届区议会由委任、地区委员会界别选举、区议会地方选区选举以及当然议员四种方式组成，参选人要先经过资格审查委员会评估是否符合拥护《基本法》和效忠香港特区。议员当选后，也须接受履职监察机制评估表现。