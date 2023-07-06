中共拨1.28亿人民币党费支持重庆等地防汛救灾

为应对连续暴雨带来的洪涝灾害，中共中央组织部决定，从代中央管理党费中，划拨专项资金1亿2800万元（人民币，下同，约2390万新元），用于支持重庆、四川等地防汛救灾工作。

据新华社星期四（7月6日）报道，中共中央组织部强调，这笔党费要及时拨付给基层，主要用于慰问奋战在防汛救灾第一线的基层党员、干部和群众，慰问因受灾严重而遇到生活困难的党员、群众；修缮因灾受损的基层党员教育设施。

中共中央组织部明确，相关省区市要根据实际从本级管理党费中落实配套资金，及时划拨给基层，投入防汛救灾工作，做到专款专用。

中共中央组织部还要求，各地要认真贯彻落实中共总书记习近平重要指示精神，全力做好防汛救灾工作。各级领导干部要加强应急值守、靠前指挥，坚持人民至上、生命至上，守土有责、守土负责、守土尽责，广大基层党员、干部要冲锋在前、勇于担当，切实把保障人民生命财产安全放到第一位，努力将各类损失降到最低。

中国西南、东北多地近日连遭暴雨，西部直辖市重庆万州区暴雨引发洪涝灾害，截至星期三（5日）上午10时，已造成当地15人死亡，四人失踪。

中国财政部、应急管理部星期三紧急预拨3亿2000万元中央自然灾害救灾资金，支持重庆、四川等16个省区市的洪涝、地质灾害救灾工作。

习近平也在星期二（4日）下达指示，要求国家防汛抗旱总指挥部、应急管理部、水利部等要加强统筹协调，强化会商研判，做好监测预警，精准指导重点地区做好中小河流洪水、中小水库出险和城市内涝等灾害防范工作，全力抢险救灾。