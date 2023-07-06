广东前副省长李春生被捕

中国官方通报，广东前副省长李春生涉嫌受贿罪被捕。

中国最高人民检察院星期四（7月6日）在官网通报，广东省人大常委会原党组副书记、副主任李春生涉嫌受贿一案，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。最高人民检察院以涉嫌受贿罪，对李春生作出逮捕决定。

中央纪委国家监委网站去年12月通报，李春生涉嫌严重违纪违法，主动投案，接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查，之后在今年6月公布他被开除党籍和公职。

中央纪委国家监委在双开通报中说，李春生违规收受礼品、礼金，违规组织公款吃喝，接受私营企业主为其提供的私人会所，接受可能影响公正执行公务的宴请和旅游。

李春生也被指利用职权在干部人事工作中为他人谋取利益，在组织函询时不如实说明问题，隐瞒不报个人有关事项；安排他人支付应当由个人支付的费用，搞权色交易；违规干预和插手司法、执法和市场经济活动；利用职务便利为他人在企业经营、项目推进、工程承揽等方面谋利，并非法收受巨额财物。

中央纪委国家监委指李春生严重违反党的组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。

公开资料显示，李春生今年62岁，早前在家乡河南工作多年，2006年在公安部任职，之后在2013年被调派到广东省，曾任广东副省长、省公安厅厅长，2021年转任广东省人大常委会副主任、党组副书记。