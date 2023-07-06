蔡英文见加拿大国会议员团：已准备好加入CPTPP

台湾总统蔡英文接见加拿大国会议员访问团时说，台湾已经做好准备，希望加拿大持续支持台湾加入跨太平洋伙伴全面进步协定（CPTPP）。

据《自由时报》报道，蔡英文星期四（7月6日）接见加拿大访团时说，今年初台湾和加拿大已正式启动台加“投资促进及保障协议”（FIPA）的谈判程序，期待通过这项协议的签署，持续深化双方经贸合作关系。

蔡英文指出，台湾和加拿大在经济领域具有高度互补性，而加拿大是CPTPP非常重要的成员，也是下年度的主席。她说，台湾已经做好准备，包括完善许多法规来遵守高标准的国际经贸规范，希望加拿大能持续支持台湾加入CPTPP，一起创造更大的成长及繁荣。

蔡英文提到，加拿大和其他国家领袖今年5月在七国集团（G7）峰会共同发表声明，强调台海和平稳定是国际社会安定繁荣的重要因素；6月加拿大军舰也和美国军舰共同航经台湾海峡，展现维护印太区域自由开放的决心。

蔡英文说，加拿大在新的“印太战略”中展现出对台海和平稳定的重视，更提及将会持续加强和台湾的伙伴关系。她也再次感谢加拿大对台湾的支持，并期盼未来台湾与加拿大的合作交流能够更深更广。

报道也引述加拿大访团团长、保守党副党魁兰兹曼（Melissa Lantsman）说，他们在加拿大国会也以各种方式支持台湾的国际参与，包括加入世界卫生组织（WHO）、世界卫生大会（WHA）、国际民航组织（ICAO）等国际组织。她也说，许多议员也呼吁支持台湾加入CPTPP，并期盼FIPA可以尽快完成签署。

据台湾外交部官网文告，此次兰兹曼带领的访团共有八名跨党派议员，将在7月4日至9日访问台湾，期间与蔡英文、台湾副总统赖清德，台湾国家安全会议秘书长顾立雄，台湾外交部长吴钊燮会面，并与台湾资深官员及各界人士就台加双边关系及台海安全交换意见。