中国外交部：日方将核处理水排海是没有先例的冒险

针对日本计划将核处理水排海一事，中国外交部发言人汪文斌说，核处理水排海是没有先例的冒险，充满不确定性。

汪文斌星期四（7月6日）在外交部例行记者会上说，中方再次敦促日方本着对海洋环境和人类生命健康负责任的态度，停止强推核处理水排海计划，不要将不可预测的风险强加给国际社会。

汪文斌说，排海是没有先例的冒险，充满不确定性。日方数据显示，经多核素处理系统处理的核污染水仍然有近70%没有达到排放标准，因此国际社会有充分的理由表达担忧和不满。

汪文斌说，日方选择经济代价最小的排海方案，却把核污染的风险转嫁给全世界。这种把金钱置于人类生命健康之上的做法，必然遭到国际社会的反对。

汪文斌说，日方并未同国际社会，特别是利益攸关方充分协商。尽管日方迫于国内外压力，请求国际原子能机构开展审查评估，但将核处理水排海是日方早已预设的结果，邀请机构评估不过是装点门面。

国际原子能机构（IAEA）总干事格罗西星期二（4日）公布了福岛核电站排放辐射处理水的最终安全审查报告。格罗西称日本排放核处理水入海是安全的，但也声明不能作为批准政策的标准。

中国官媒《人民日报》星期四发表评论文章称，国际原子能机构报告没有证明福岛核处理水排海的正当性，难以保证福岛核处理水排海安全无害，免除不了日方的道义责任和国际法义务，不应成为日方强行闯关的“护身符”。