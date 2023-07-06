习近平视察东部战区：开创战区建设和备战打仗工作新局面

中共中央军委主席习近平视察中国解放军东部战区机关时说，要锚定建军一百年奋斗目标，努力开创战区建设和备战打仗工作新局面。

据中国央视新闻报道，习近平星期四（7月6日）视察东部战区机关，对东部战区成立以来为维护国家领土主权和海洋权益、维护祖国统一作出的重要贡献给予充分肯定。

习近平强调，要深入贯彻中共二十大精神，贯彻新时代党的强军思想，贯彻新时代军事战略方针，锚定建军一百年奋斗目标，努力开创战区建设和备战打仗工作新局面。

习近平说，当前，世界进入新的动荡变革期，中国安全形势不稳定性不确定性增大。要时刻牢记使命任务，坚持问题导向，增强忧患意识，全力以赴履行好战区主战职能；要深化战争和作战筹划，建强战区联合作战指挥体系，大抓实战化军事训练，加快提高打赢能力。

他还强调，要坚持从政治高度思考和处理军事问题，敢于斗争、善于斗争，坚决捍卫国家主权、安全、发展利益。要全面加强中共建设，抓好学习贯彻新时代中国特色社会主义思想主题教育和“学习强军思想、建功强军事业”教育实践活动，持之以恒正风肃纪反腐，扎实做好抓基层打基础工作，提高战区党委领导备战打仗能力，把党和人民赋予的各项任务完成好。

中共中央军委副主席张又侠等参加活动。