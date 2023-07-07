李强要求抓紧实施一批稳增长针对性政策

中国国务院总理李强召集多名专家学者召开经济形势专家座谈会，要求围绕稳增长、稳就业、防风险等，抓紧实施一批针对性、组合性、协同性强的政策措施。

据央视新闻报道，李强星期四（7月6日）下午主持召开经济形势专家座谈会，听取专家学者对当前经济形势和做好经济工作的意见建议。

座谈会上，中国财政科学研究院院长刘尚希、粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒等八名专家学者先后发言。大家认为，在复杂严峻的外部环境下，中国经济发展展现出巨大韧性，对中国经济发展前景应当充满信心。他们还就解决好经济运行中的问题提出了意见建议。

在听取专家学者的意见后，李强说，今年以来，中国经济呈现回升向好态势。同时要看到，世界政治经济形势错综复杂，对中国发展带来诸多影响。要全面、辩证、长远地研判当前经济形势，进一步保持战略定力，增强发展信心。

李强称，中国正处在经济恢复和产业升级关键期，要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局。要围绕稳增长、稳就业、防风险等，抓紧实施一批针对性、组合性、协同性强的政策措施。要围绕高质量发展首要任务，在转方式、调结构、增动能上下更大功夫。要建立健全政府与民营企业、外资企业等各类企业的常态化沟通交流机制，通过增强工作互动性来增强决策科学性。

李强希望广大专家学者发挥专业优势，把握客观规律和发展大势，多提建设性的意见建议，为推动高质量发展贡献智慧和力量。

中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥出席。

据澎湃新闻介绍，参加此次座谈会的专家共有八人，来源比较多元，两人来自政府研究部门，三人来自高校，三人来自市场研究机构。他们分别是：刘尚希、罗志恒、清华大学五道口金融学院副院长田轩、浙江大学副校长黄先海、中诚信国际信用评级有限责任公司研究院副院长袁海霞、中国电子信息产业发展研究院总工程师秦海林，上海交通大学中国发展研究院执行院长、教授陆铭，国金证券首席经济学家赵伟。

彭博社分析，虽然中国近期经济复苏增长乏力，但私营部门经济学家预期，中国未来几周内不会采取全方位刺激措施来应对经济放缓。在地方政府债务负担过重的情况下，经济学家预期政府可能采取降低借贷成本、定向税收抵免等举措。