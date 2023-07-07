赖清德召集驻台外交使节 阐述和平计划

民进党总统参选人、台湾副总统赖清德星期四（7月6日）召集驻台外交使节召开说明会，重申民进党的“四大支柱”和平计划，强调会负责任建构区域和平稳定。

据台湾《上报》报道，民进党星期四举行外交使节选举说明会，召集超过40位、来自30国的驻台外交使节、代表。赖清德在说明会上汇报自己早前向《华尔街日报》投书时提出的和平计划。

赖清德说，2024年台湾总统大选和即将到来的竞选活动是民进党未来最重要的工作，当前民进党面临的关键性挑战是，面对日益严峻的区域和国际情势，如何维系台湾的繁荣、安全和自由。过去几年来，国际社会对台海和平稳定的支持日益增加，他感谢所有支持台湾声音，因为它们不仅对台湾的安全至关重要，更证明台湾人民并不孤单。

赖清德说，和平与稳定从来不应沦为竞选口号，应成为负责任且永续性政策的基础，因此未来将执行以四大支柱构筑成的和平计划，正视台湾面临的挑战，以及明确执行必要措施来保护台湾的自由、民主和生活方式。

赖清德随后再进一步解释了自己的四大支柱和平计划。他重申，在日益诡谲多变的国际环境中，台湾必须保持稳定，这是民进党过去七年的承诺，也是他未来作为总统将延续的承诺，而为了实践这些计划，民进党必须赢得即将到来的总统和立法委员选举。

赖清德说，透过推出永续性的政策和有力的候选人，包括属于民主大联盟的第三党候选人，最终将能够赢得选举胜利。

与会者包括秘书长许立明、副秘书长杨懿珊、政策委员会执行长罗致政、国际部主任谢佩芬、政策委员会首席政务副执行长柯芷伶、中国事务部主任吴峻鋕、民意调查中心主任陈博洲、赖清德竞选办公室发言人赵怡翔，及国际部副主任邱雯莉等党内干部。

赖清德星期二（4日）投书美国《华尔街日报》，提出加强国防、经济、民主和维持现状的“和平四大支柱政见”，为他的“和平保台”口号端出具体方案，包括强化国防威慑力、提升经济安全、展开民主伙伴合作，以及稳定而有原则的两岸领导力（steady and principled cross-strait leadership）。

分析认为，赖清德提出这项和平计划，是为了自己于今年8月访美的行程做准备。美国政府曾对赖清德“务实台独”的立场有所质疑，担忧赖清德当选总统后可能会加剧两岸之间的紧张局势。