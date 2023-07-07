批评政府有顾忌 港记协公布的香港新闻自由指数再创新低

香港记者协会公布的调查报告结果显示，香港新闻自由指数去年再创新低，主因是受访者认为媒体批评政府时有顾忌。

据网媒“香港01”7月7日报道，香港记者协会公布“2022年度新闻自由指数调查报告”，显示公众及新闻从业员均认为香港新闻自由较前一年倒退，其中公众评分是41.4，新闻从业员评分是25.7分，创下2013年有报告以来的历史新低。

记协今年3月6日至20日，委托香港民意研究所访问逾千位香港居民，据反映意见制定出公众新闻自由指数评分，记协也收回249位记者的问卷，制定新闻从业员自评的新闻自由指数评分。

结果显示，2022年新闻自由指数公众评分为41.4分，较2021年的42分下跌0.6分。而新闻从业员评分为25.7分，较2021年的26.2分下跌0.5分。

记协提到，据问卷分析，评分下跌的主因是受访者认为传媒批评中央及特区政府时有顾忌，并有自我审查的现象。

在新闻从业员当中，有97%受访从业员认为《立场新闻》高层被控煽动罪对新闻自由损害大，有96%受访从业员认为黎智英被控违反国安法对新闻自由损害大。

记协也提到，《明报》在今年5月停刊尊子漫画，在新闻业造成寒蝉效应，令公众能接收的社会资讯减少和更趋单一。

记协重申，倘资讯流通与新闻自由受损，将影响香港的营商环境，强调新闻自由得到保障，才能维系香港作为国际亚洲金融中心的地位。