河北省人大常委会原副主任谢计来被控受贿逾8870万人民币

天津市第一中级人民法院星期四（7月6日）一审公开开庭审理河北省人大常委会原副主任谢计来受贿一案，谢计来被控在任和卸任共22年间受贿8870万余元（人民币，约1655万新元）。

根据新华社报道，天津市人民检察院第一分院指控：2002年11月至2017年1月，被告人谢计来利用担任中共河北省委组织部助理巡视员、副部长、常务副部长，河北省人民代表大会常务委员会副主任职务上的便利，以及职权和地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人在职务职级晋升、工作岗位调整、工程项目开发等事项上提供帮助。1999年1月至2020年12月，谢计来多次非法收受他人给予的财物，共计折合人民币8870万余元。检察机关提请以受贿罪追究谢计来的刑事责任。

庭审中，检察机关出示了相关证据，被告人谢计来及其辩护人进行了质证，控辩双方在法庭的主持下充分发表了意见，谢计来进行了最后陈述并当庭表示认罪、悔罪。庭审最后，法庭宣布休庭，择期宣判。

公开资料显示，今年70岁的谢计来是河北晋州人。1980年4月入党，1972年11月参加工作，在河北工作多年。1984年，谢计来调入河北省委组织部工作，从办公室干事逐步晋升为省委组织部常务副部长，至2011年1月，他在河北省委组织部工作了27年。

2011年，谢计来担任河北省人大常委会副主任、党组成员，直至2017年退休。

在他退休五年之后，中央纪委国家监委2022年1月发布了谢计来接受审查调查的消息，谢计来同年7月被开除中共党籍，8月以涉嫌受贿罪被逮捕。