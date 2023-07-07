蔡英文任内首次出席美独立日酒会：台美贸易比以往更务实紧密

台湾总统蔡英文任内首次出席美国独立日酒会，她说，台美贸易关系比以往更加务实及紧密。

据台湾总统府发布的新闻稿，蔡英文星期四（7月6日）晚同副总统赖清德出席“美国独立纪念日酒会”，感谢美国对台湾的支持与友谊并表达祝贺。这是蔡英文八年任内首次到场出席美国国庆活动。

蔡英文在致辞时说，247年前的7月4日，在费城举行的第二次大陆会议通过《独立宣言》，一个象征自由、平等和民主至高典范的新国度从此诞生。达致这项成就的过程充满挑战。美国透过领导者和人民的信念及决心，不仅克服这些挑战，也成为全世界最强大和最有影响力的国家，也是台湾最坚定的盟友与伙伴。

蔡英文说，这段历久情谊的种子在数十年前已种下，当时美国支持台湾人民追求民主。从那刻起，在台湾政治史的每个关键时刻，美国总是协助及鼓励台湾。

蔡英文特意向美国在台协会处长孙晓雅致谢，表示过去两年，孙晓雅一直是台湾最好的伙伴和好朋友。她还说，自上任以来，她在总统府接见了许多来自美国的访问团。从国会议员、州长至学者，他们都表达了对台湾民主及人民的坚定支持。

蔡英文说，透过“台美21世纪贸易倡议”首批协定完成签署，台美贸易关系比以往更加务实及紧密。台美间的投资也以前所未有的速度成长。台积电在美国的投资，以及美国企业在台不断扩大投资，都为世界提供可靠和安全的供应链。

蔡英文回顾过去七年指出，大家一起完成许多工作，且成果斐然。无论下一任台湾总统是谁，这样的伙伴关系都将持续成长。她说，相信所有在场的总统候选人都会毫不犹豫同意她的看法。

最后，蔡英文再次感谢美国政府和人民的支持，并称这样的支持强化了台湾人民的信心。她说，有自信的台湾对区域和平至关重要，保障台湾民主的安全，区域才会安全。正是因为坚实的伙伴关系，才能让区域和世界更美好。