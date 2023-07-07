港图书馆设举报机制 涉危害国安等图书须下架

香港康文署设立举报渠道，邀请香港市民举报图书馆内涉及危害国安、倡导意识不良的书籍。香港公共图书馆接报后，若发现属实，须尽快下架以安排注销。

据香港《明报》报道，香港康文署在新闻稿中宣布，政府星期四（7月6日）已设立“收集图书馆馆藏意见”渠道，让市民更容易及方便就图书馆内的藏书提出意见，确保图书馆内没有渲染暴力、色情及粗鄙等意识不良内容，以及没有违反香港法律或危害国家安全。

香港康文署称，市民可透过预设表格或电邮发表意见，须填写相关图书馆资料的名称、不适合入藏原因、资料页数或文字段落，以及资料所属的公共图书馆。

康文署称，图书馆可能会先将有关馆藏下架，重新审视内容，但不会回复每项意见。表格并无栏位供申报人填写个人资料，署方则称会严格按照《私隐条例》处理所得资料。

康文署称，若图书馆发现被举报的书籍内容涉及危害国安等问题，会将书籍下架安排注销。

从事中学图书馆主任超过40年的优质图书馆网络创会会长吕志刚受访时称，涉及“港独”言论等违反国安内容的书籍不用争论，但有时“言者无心”却被举报，可能会在为了过分安全的情况下被移除，不利资讯多样化。

他也注意到，港府一直未交代审视机制，而西方社会对下架馆藏是极度关注的，因为这涉及作者权利及发表刊物自由，若书籍内容有可商榷之处，例如涉失实或抄袭，应该设立委员会讨论及详述理据，也应该设立上诉机制。

香港民主党主席罗健熙也称，港府对何谓“危害国家安全”或“渲染暴力、色情、粗鄙”的书籍没有制定清晰的指引，担心康文署收到投诉后“有杀错无放过”，不利图书馆作为知识及资讯流通的功用，影响社会多元开放风气。