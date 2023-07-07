中驻菲大使吁将南中国海问题放在双边关系适当位置

中国和菲律宾军舰在南中国海海域发生拦截事件后，中国驻菲律宾大使黄溪连星期三（7月5日）与菲律宾新任防长特奥多罗会面，呼吁两国将南中国海问题放在双边关系适当位置。

中国驻菲律宾大使馆网站星期四（6日）公布了两人在菲律宾国防部会面的消息。黄溪连说，中菲是隔海相望的近邻，两国交往源远流长。建交以来，中菲关系保持总体向前发展势头，给两国人民带来了切实利益。

他提到，今年初，菲律宾总统马科斯成功访华，两国元首就发展中菲全面战略合作关系达成重要共识。不久前，中国海军“戚继光”舰成功访问马尼拉，标志着因冠病疫情影响的两军交往得到恢复。中方愿同菲方一道，共同推动两国开展更多军事交流合作。

黄溪连称，中菲两国元首已就对话协商管控海上问题达成重要共识。希望菲律宾与中国相向而行，落实好两国元首重要共识，把南中国海问题放在双边关系适当位置，坚持通过友好协商妥处分歧，共同推动海上合作，维护地区和平稳定。

黄溪连还针对台海局势强调，当前台海局势紧张，根源是民进党顽固坚持“台独”分裂立场，持续勾连外部势力进行“谋独”挑衅，以及一些外部势力纵容支持“台独”分裂势力及其活动，图谋“以台制华”。中国赞赏菲律宾坚持一个中国政策，希望菲方对有关问题保持清醒认识。

在两人会面的同一天，菲律宾海岸警卫队指控中国海警船在阿云津礁（中国称仁爱礁）“尾随、骚扰和阻挠”两艘在南中国海执行补给任务的菲律宾海警船，并指中方的举动“非常危险”。